Die Aktion „Heimat shoppen“ geht in eine neue Runde: Am Freitag und Samstag, 10. und 11. September, finden die Aktionstage der IHK-Kampagne „Heimat shoppen“ statt. Nachdem die Initiative bereits 2019 und 2020 in Idar-Oberstein erfolgreich durchgeführt wurde, laden auch in diesem Jahr wieder Händler, Dienstleister und Gastronomen zum Einkaufen bei Nachbarn und Freunden ein. Alle Beteiligten hoffen, dass bis dahin alle Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufgehoben wurden.