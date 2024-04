Plus Baumholder „Heimat shoppen“ belebt die Baumholderer Innenstadt: Mehr als 40 teilnehmende Geschäfte und Vereine Von Benjamin Werle i Der Besuch beim „Heimat shoppen“ war trotz des wirklich guten Wetters – die Sonne schien den ganzen Tag – nur mäßig (links der Bestellshop von Sabine Pees, hinten eine Hüpfburg für die Kinder). Foto: Benjamin Werle „Das Wetter hat gepasst und die Stimmung war gut“, berichtet Jessica Zimmer von der Touristinformation als Mitorganisatorin der Veranstaltung von der zweiten Auflage des Aktionstages „Heimat shoppen“ im neuen Format. Mehr als 40 Geschäfte, Gastronomiebetriebe, Vereine und Gruppierungen beteiligten sich am Samstag mit vielen Verkaufsständen in der Kennedyallee und Poststraße. Lesezeit: 2 Minuten

Und auch die Besucher honorierten das Engagement der Geschäftstreibenden, selbst wenn der Zuspruch eher in Wellen kam. So herrschte um die Mittagszeit viel Andrang am Essenstand des Hundesportvereins, der noch einmal Pommes nachholen musste. Auch vor der Eisdiele herrschte reger Betrieb und viele Gäste nutzten dies auch, um etwas zu ...