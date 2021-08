„Heimat Europa Filmfestspiele“: Kinofestival feiert am Samstag in Simmern Premiere

Bald geht es los mit den „Heimat Europa Filmfestspielen“ in Simmern: Am Montag begannen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs damit, die Bühne auf dem neu gestalteten Fruchtmarkt zu errichten. Am Samstag, 7. August, ist hier um 19.30 Uhr Premiere mit einem Konzert der Band Uusikuu, die die Welt des finnischen Tangos nach Simmern auf die Bühne bringen wird. Im Anschluss erwartet das Publikum der Eröffnungsfilm „Kaiserschmarrndrama“ von Ed Herzog. Bis einschließlich Sonntag, 29. August, werden an 23 Tagen unter freiem Himmel 27 Filme und jede Menge Livemusik geboten.