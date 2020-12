Oberkirn/Woppenroth

Für Wirbel sorgt weiterhin das Windkraftprojekt bei Oberkirn. Derzeit läuft bei der Kreisverwaltung Birkenfeld eine vereinfachte raumordnerische Prüfung für den Bau von zwei 241 Meter hohen Anlagen. Unter anderem sind bis Ende August auch die Kommunen und Fachbehörden um ihre Meinung zu dem Projekt gefragt, das nicht nur in Oberkirn, Hausen und Schwerbach, sondern auch im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchberg für erheblichen Protest sorgt. In der Bürgerschaft formiert sich eine Gegenbewegung, die sich unter anderem in einer Online-Petition niederschlägt.