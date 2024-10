Plus Kreis Birkenfeld

Heilig’s Blechle im Kreis Birkenfeld: IO oder BIR als Kennzeichen?

i Das Idar-Obersteiner SPD-Stadtratsmitglied Franz-Josef Gemmel hat einen perfekten Kompromiss für sich gefunden: BIR IO ... - für ihn eine gute Lösung, wie Gemmel schmunzelnd betont. Foto: Franz-Josef Gemmel

Mehr „Wir-Gefühl“ statt beliebigem „BIR-Gefühl“ durch die Marke IO? Ein Forschungsprojekt der Hochschule Heilbronn sieht vor, dass Städte und Gemeinden zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern eine neue, eigene Kfz-Ortskennung bekommen. Rund 10,5 Millionen Einwohner könnten in Zukunft theoretisch ein neues Kfz-Kennzeichen beantragen. Professor Ralf Bochert (Hochschule Heilbronn) betont in diversen Interviews, dass eine Einführung mit wenig finanziellem Aufwand verbunden sei und die Bürger sich so mit ihrem Heimatort stärker identifizieren könnten.