Am 24. Dezember gab es bereits zum zweiten Mal eine Heiligabendandacht am Hirtenfeuer „vor den Toren“ Sulzbachs, nämlich auf dem Freizeitplatz Heuchelheim. Diese aus der Not geborene Idee kam im vergangenen Jahr auf, als feststand, dass es keinen traditionellen Gottesdienst in der evangelischen Kirche geben konnte.