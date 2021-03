Heckenbrand in Rohrbach: Feuerwehr hält Flammen im Zaum

Zu einem Heckenbrand in der Rohrbacher Heidestraße rückten am Dienstagnachmittag die Feuerwehren Rohrbach und Rückweiler aus. Aus noch ungeklärten Gründen waren Dickicht und Gestrüpp in Flammen aufgegangen. Der Brandstreifen zog sich fast 40 Meter in die Länge, zurückblieb verkohltes Geäst.