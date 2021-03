Idar-Oberstein

Hausbrand in Hammerstein: Ausbruchsstelle lag in der Küche

Nach einem Hausbrand am Sonntag in Hammerstein musste ein älteres Ehepaar schwerstverletzt in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht werden (die NZ berichtete). Ein Angehöriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum Idar-Oberstein eingeliefert.