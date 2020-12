Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 10:17 Uhr

Idar-Oberstein

Haus in Weierbach nach Brand unbewohnbar

Erneut kam es in der Nacht auf Dienstag beziehungsweise . am frühen Dienstagmorgen zu Wohnhausbränden in der Region Idar-Oberstein: In Mittelreidenbach und Weierbach (Foto) mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um Schlimmeres zu verhindern. In der Eisenbahnstraße in Weierbach griffen die Flammen offenbar von der Terrasse oder dem Carport auf den Dachstuhl über, der komplett abbrannte.