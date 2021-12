Hattgenstein

Haus in Hattgenstein steht in Flammen: Bewohner rettet sich ins Freie

„Wir konnten gerade noch so verhindern, dass der Brand auf das Haupthaus übergreift.“ Das sagt VG-Wehrleiter Lars Benzel über einen Einsatz in Hattgenstein, den mehr als 50 Feuerwehrleute am Sonntag bekämpft haben.