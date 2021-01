Kreis Birkenfeld

Der Coronavirus-Ausbruch im Seniorenwohnheim des Schwesternverbandes Haus Göttschied in Idar-Oberstein, bei dem sich nach aktuellem Stand 61 Bewohner und 31 Mitarbeiter infiziert haben: Diese Nachricht hat in der vergangenen Woche viele tief berührt und geschockt, andere erheben in den sozialen Netzwerken Vorwürfe, verbreiten Gerüchte und machen Schuldzuweisungen. Mangelnde Hygiene? Zu wenig getestet? Schnell gibt es Erklärungsversuche, deren Wahrheitsgehalt bei null liegt, wie auch der Idar-Obersteiner Oberbürgermeister Frank Frühauf jüngst online schrieb und um mehr Zurückhaltung bat.