Herborn

Die Villa Erholung außerhalb von Herborn hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun kommt ein weiteres Kapitel hinzu. Einst war dort ein chinesisches Restaurant ansässig, älteren Einheimischen indes ist das Etablissement sicherlich vor allem als Nachtklub mit erotischem Angebot noch in Erinnerung. Der im Jahr 2008 in Aachen verstorbene Autor Albert Pütz – er lebte einst in Kirschweiler und war von 1966 bis 1994 Richter am Amtsgericht in Idar-Oberstein – ließ sich von dem Anwesen und dem illustren Treiben darauf offenbar derart gefangen nehmen, dass er 1984 sein Buch „Villa Erholung – Erzählungen“ veröffentlichte. Später folgte mit dem Werk „Villa mit Gästen“ auch noch eine Fortsetzung .