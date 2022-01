Manche standen eingeschäumt unter der Dusche, anderen vermuteten schon, die Waschmaschine sei kaputt. Am Freitag um die Mittagszeit schauten die Tiefensteiner plötzlich in die Röhre – oder besser: in die Rohre: Aufgrund eines Defekts in der Hauptleitung ist die Wasserversorgung des Stadtteils unterbrochen.