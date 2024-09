Plus Hattgenstein Hattgensteins neuer Ortsbürgermeister: Dieter Schulte will Gewerbe ansiedeln und Touristen locken Von Niels Heudtlaß i Dieter Schulte vor Hattgensteins Wahrzeichen: Das Glockenhaus will die Gemeinde von der evangelischen Kirche kaufen. Foto: Niels Heudtlaß Schulte setzte sich bei der Wahl zum Ortsbürgermeister deutlich gegen seine zwei Mitbewerber durch. Nun will er einiges in dem Ort verändern. Das sind die Pläne des Hattgensteiner Ortsbürgermeisters für die Zukunft. Lesezeit: 3 Minuten

Dieter Schulte hat sich bei der Wahl zum Ortsbürgermeister in der Ortsgemeinde Hattgenstein bei der Kommunalwahl am 9. Juni gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Schulte erhielt 65,4 Prozent der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 79,4 Prozent. Dabei ist der Sieger des einzigen Dreikampfs um den Ortsbürgermeisterposten in der VG Birkenfeld ...