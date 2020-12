Hattgenstein

Nachdem Unbekannte die Riesenbank am Friedhofsweg bei Hattgenstein Anfang Juni in Brand gesetzt hatten, ist nach der Installation einer neuen Treppe die Bank wieder benutzbar. „Ich hoffe, dass nach der Aufregung mit Feuerwehreinsatz und Fahndung nach den Tätern auch dem letzten ,Spaßmacher' bewusst ist, so was ist nicht lustig und bringt auch keine Likes im Internet“, sagt Ortschef Udo Laube.