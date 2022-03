Was ist eigentlich das am höchsten gelegene Dorf in Rheinland-Pfalz? Bei der Recherche im Internet stößt man auf Hattgenstein im Kreis Birkenfeld. Aber auch – bei der Onlineenzyklopädie Wikipedia – auf Neuhütten bei Hermeskeil mit 580 Metern über dem Meeresspiegel. Hattgenstein weist mit 534 Metern einen deutlich niedrigeren Wert auf.