Harmonische Gespräche zur Hallennutzung: Jetzt gibt es Einzelverträge für die Vereine

Als „sehr positiv und konstruktiv“ bewertet die Kreisverwaltung Birkenfeld die insgesamt drei Gesprächsrunden mit den Vereinen, die die kreiseigenen Hallen nutzen. Zu den Treffen waren die Verantwortlichen der Klubs eingeladen worden, die in den Hallen im Birkenfelder Schulzentrum, im Schulzentrum „Auf der Bein“ und in der Vollmersbachstraße (zum Beispiel die Mikadohalle) in Idar-Oberstein sowie in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Herrstein-Rhaunen entweder trainieren oder ihre Spiele und Wettkämpfe austragen.