Hans-Jörg Platz ist „Unternehmer des Jahres 2021“ – Von Ministerin ausgezeichnet

Der Geschäftsführer der Hunsrück-Sondertransport GmbH mit Stammsitz in Hoppstädten-Weiersbach ist am Freitagnachmittag in der Messe Idar-Oberstein beim Wirtschaftstag der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück von Stefan Langenfeld, dem Vorsitzenden der Initiative (links), und der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt mit diesem Titel ausgezeichnet worden. Verbunden mit dieser Auszeichnung ist ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, das Opfern der jüngsten Flutkatastrophe im Ahrtal zugutekommen soll. Hauptredner der Veranstaltung war Prof. Ferdinand Dudenhöffer, Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Automobilexperte (ein weiterer Bericht folgt). da Foto: Manfred Greber