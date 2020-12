Stipshausen

Mit dem Bau eines D1-Funkmastes im Gewerbegebiet beschäftigte sich der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Weil es sich der Rat zur Maxime gemacht hat, bei allen eventuell die Gemüter erhitzenden Fragen das Votum der Bürger in seine Entscheidungsfindung einfließen zu lassen, waren zuvor an alle Haushalte Rundschreiben verteilt worden. Mit dieser transparenten Vorgehensweise hat man auch im Themenbereich Bikepark gute Erfahrungen gemacht.