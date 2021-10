Birkenfeld

Handy am Ohr: Birkenfelder Polizei erwischt zehn Verkehrssünder in einer Stunde

Bei einer Kontrolle in der Birkenfelder Schneewiesenstraße hat die Polizei am Freitag nach eigenen Angaben eine „erschreckend hohen Anzahl an Verstößen“ ahnden müssen. Sie stellte innerhalb von einer Stunde zehn Verkehrssünder fest, die mit dem Handy am Ohr beziehungsweise in der Hand mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren.