Plus Hoppstädten-Weiersbach Handwerkstradition aus Hoppstädten-Weiersbach: Fäustel an die vierte Generation übergeben Von Franz Cronenbrock i Familie Werle feiert das 95-jährige Bestehen ihres Steinmetz-Meisterbetriebs: Zu sehen sind Sabrina Werle-Nikolay (von links), Ulla Werle, Manfred Werle und Denise Werle. Foto: Privat/Familie Werle Denise Werle übernimmt Steinmetz-Meisterbetrieb Werle und Sohn von ihrem Vater Manfred. Sein Großvater gründete 1929 den Betrieb. Lesezeit: 2 Minuten

Der Steinmetz Manfred Werle hat kürzlich symbolisch Fäustel und Meißel an seine Tochter Denise übergeben. Denise übernimmt damit die Geschäftsleitung des Steinmetz-Meisterbetriebs Werle und Sohn, der in diesen Tagen auch sein 95-jähriges Firmenbestehen feiern kann, in vierter Generation. Manfred Werle hat die Fima im Industriegebiet von Hoppstädten-Weiersbach 1999 von seinem ...