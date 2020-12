Birkenfeld/Kirn

Im Kreis Birkenfeld geht es mit den Tourismuszahlen laut der aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts wieder aufwärts: 2019 kamen insgesamt 106.465 Gäste – das ist ein Plus von 5,2 Prozent im Vergleich zu 2018. Die Zahl der Übernachtungen lag bei 350.008 – das bedeutet sogar plus 14,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In diesen Zahlen sind die Übernachtungen auf Campingplätzen noch gar nicht enthalten.