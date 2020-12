Haltestelle in der Ausweilerstraße ist ab Montag am Netz: Station in der Kennedyalle fällt weg

Baumholder

Wer in Baumholder wohnt, regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt und am Montag wie gewohnt in die Kennedyallee pilgert, wird vergeblich auf den Bus warten: Denn die dortige Haltestelle ist nach dem Wochenende passé. Ihre „Nachfolgerin“ findet sich in der Ausweilerstraße in der Nähe der Wäschbach und trägt den Namen „Unterer Markplatz“. Die LfB-Fraktion hatte sich vor mehr als zwei Jahren für diese Maßnahme starkgemacht. Hintergrund: Bis April 2022 müssen laut einer EU-Richtlinie alle Bushaltestellen in Deutschland barrierefrei umgebaut sein. In der Kennedyallee wäre das nur schwer umsetzbar gewesen. Bürgermeister Günther Jung zeigt sich mit der jetzigen Lösung sehr zufrieden. Kleines Manko: Die Haltestelle an der VG-Verwaltung in der Bahnhofsstraße existiert ebenfalls nicht mehr.