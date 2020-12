Hallenbad öffnet: Besucher müssen viele Regeln beachten

Idar-Oberstein

Gute Nachricht für Schwimmbadfans: Nachdem das Gesundheitsamt grünes Licht für das Hygienekonzept des Idar-Obersteiner Hallenbades gegeben und auch eine zusätzliche Wasseranalyse am Freitag keinen Grund zur Beanstandung erbracht hatte, wird das Bad am Samstag, 10. Oktober, um 10 Uhr für alle Badegäste öffnen. Im Rahmen der besonderen Corona-Bedingungen werden für den öffentlichen Badebetrieb jeweils nur Zwei-Stunden-Badeblöcke zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der einzelnen Badezeiten muss das Bad verlassen werden, wobei das Umziehen und Duschen in der Badezeit enthalten ist. „Wir bitten die Besucher um Verständnis dafür, dass die Zeiten unbedingt eingehalten werden müssen, da die Bereiche anschließend gereinigt werden müssen. Wer diese Regel nicht einhält, muss mit Versäumniszuschlägen rechnen“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.