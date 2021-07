„Halbblut“-Premiere ist bereits ausverkauft – Start in zwei Wochen

Sinkende Inzidenzzahlen, eine zunehmende Zahl geimpfter Menschen und ein genehmigtes Hygienekonzept machen es der Freilichtbühne Mörschied möglich, in diesem Jahr einen, wenn auch abgespeckten Indianersommer zu präsentieren. Bereits seit Anfang Juni probt das Ensemble, und die Premiere am Samstag, 24. Juli, ist bereits ausgebucht. Wo sonst 1000 Zuschauer Platz finden, können unter Hygienebedingungen 350 Sitzplätze angeboten werden, um den Fans wieder ein Karl-May-Spektakel zu ermöglichen. Das Stück „Halbblut“ nach dem gleichnamigen Roman von Karl May wird in dieser Saison auf die Bühne gebracht.