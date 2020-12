Die Freunde der Karl-May-Geschichten sind in diesem Jahr selbst Protagonisten eines Abenteuers. Corona heißt der mächtige Gegner. Schweren Herzens sehen sich die Verantwortlichen der Freilichtbühne Mörschied gezwungen, das für diesen Sommer geplante Stück „Halbblut“ nach dem gleichnamigen Roman von Karl May auf das nächste Jahr zu verschieben. Der allgemeine Lockdown und die erst kürzlich gelockerten scharfen Restriktionen haben Bühnenbau und Probenarbeit stark zurückgeworfen, sodass in diesem Jahr ein Indianersommer mit dem neuen Spielstück „Halbblut“ ausfallen muss – erstmals seit 30 Jahren. Alle Helden und sogar die Banditen sind höchst traurig darüber.