Schon seit Längerem planten die kleinen und großen Sportler des VfL Algenrodt, eine etwas in Vergessenheit geratene Tradition wieder aufleben zu lassen, nämlich das Singen am Fastnachtsdienstag. Früher war es üblich, dass verkleidete Kinder am Dienstagmorgen von Haus zu Haus zogen und das Lied „Hahn, Äppel, Hahn“ sangen.