Idar-Oberstein

Sie sind auffällig, die Haarspangen, die in Jolanda Rozenbooms Werkstatt zu Hause im niederländischen Arnheim entstanden und bis Pfingsten im Mineralienmuseum in Oberstein zu sehen sind. Und ganz sicher wird nicht jede Frau es wagen, damit auf der Straße gesehen zu werden. Schon eher bei einer Galaveranstaltung mit Abendgarderobe, auf der man zeigen will, was man hat.