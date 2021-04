H2-Projekt am Umwelt-Campus: Vom Potenzial des Wasserstoffs

Wasserstoffbasierte Technik gilt vielen Wissenschaftlern als die Zukunft, als notwendige Alternative zu fossilen Energien, als Ausweg aus der Klimakrise. Mittlerweile ist das Thema auch in der deutschen Politik angekommen, allein der Bund stellt Milliarden von Euro zur Forschung auf diesem Gebiet zur Verfügung. In einer Videokonferenz sprach Bundestagsabgeordnete Antje Lezius mit Experten – aus Berlin und vom Umwelt-Campus – über die Möglichkeiten, die das Element Wasserstoff bietet, über mögliche Hindernisse und darüber, was man im ländlichen Raum tun kann.