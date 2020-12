Hermeskeil/Deuselbach

Das Gesamturteil von Johannes Hager ist eindeutig: „Der Naturpark Saar-Hunsrück ist einer der besten in ganz Deutschland.“ Im Juli war der Qualitätsscout zwei Tage im Schutzgebiet unterwegs, das sich auf rund 2000 Quadratkilometern Fläche über Rheinland-Pfalz und das Saarland erstreckt. Seine Eindrücke schilderte der Prüfer in der Versammlung der Mitglieder des Naturpark-Trägervereins in Deuselbach am Fuße des Erbeskopfs.