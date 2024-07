Plus Idar-Oberstein

Gute Nachricht: Urologisches MVZ entsteht in der Idar-Obersteiner Praxis Brunzema

i Die ehemalige Praxis Brunzema in Idar wird zum urologischen MVZ: eine gute Nachricht nach einer Hängepartie. Foto: Hosser (Archiv)

Erfreuliche Nachrichten nach einer kräftezehrenden Hängepartie, die völlig verfahren schien: In das Thema der urologischen Versorgungssituation in Zusammenhang mit der Praxisnachfolge Matthias Brunzema in Idar kommt frischer Wind. Durch anhaltende Bemühungen des Klinikums Idar-Oberstein gibt es nun Neuigkeiten in Bezug auf die urologische fachärztliche Versorgung in der Region.