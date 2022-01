Plus

Im drittgrößten Ort der Verbandsgemeinde Birkenfeld wird es in diesem Jahr keine Großprojekte geben. Das zeigt der Blick auf den kurz vor Weihnachten vom Rat einstimmig verabschiedeten Haushaltsplan 2022. Allerdings werden sich die politisch Verantwortlichen in der knapp 1300 Einwohner zählenden Kommune Brücken in den nächsten Monaten Gedanken darüber machen, wie sie das alte Schulgebäude in der Trierer Straße 46 in die Planungen zur Neugestaltung des Dorfplatzes einbinden können.