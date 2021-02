Baumholder

Zum Ende des doch sehr tristen Jahres 2020 hatte man in Baumholder noch mal allen Grund zur Freude: Wie der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz in einer Pressemitteilung bekannt gibt, erhält die Westrichstadt aus dem Bund-Länder-Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ einen Zuschuss in Höhe von 1,6776 Millionen Euro für die „Revitalisierung“ der Westrichhalle. Dabei handelt es sich um die erste Rate der beantragten 90-prozentigen Förderung. Die Kosten für einen Neubau wurden zuletzt auf 5 bis 5,5 Millionen Euro veranschlagt, allerdings ist auch eine Sanierung möglich.