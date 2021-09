Griebelschied Gülleunfall: Genaue Umstände sind noch immer unklar Noch immer unklar sind die genauen Umstände des tragischen Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf dem Erlenhof bei Griebelschied ereignet hat und bei dem eine Person ums Leben kam. Am Sonntagmorgen bestätigte die Polizei Kirn, dass es sich bei dem Toten um den 34-jährigen Landwirt handelt.

Das Güllefass, in das der Mann stürzte, habe sich auf einem Anhänger befunden. Der Vater des Verunglückten habe vergeblich versucht, ihn zu retten. Auch er habe dabei schwere Verletzungen erlitten und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Möglicherweise seien in dem Fass lebensgefährliche Güllegase entstanden, vermutete der Polizeisprecher am Sonntag. „Das war ein sehr tragischer Arbeitsunfall“, fügte er hinzu. Die Staatsanwaltschaft hat sich bislang noch nicht geäußert. Die Ermittlungen dauern an. sc