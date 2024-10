Plus Idar-Oberstein

Grundsteuer B steigt wohl auf 800 Prozent: Lange Diskussion im Hauptausschuss

i Die Grundsteuer B wird auch in Idar-Oberstein vor allem für neuere Immobilien teurer werden. Unter Strich bleiben die zu erwartenden Einnahmen der Stadt aber in etwa gleich. Themenbild: Jens Büttner/picture alliance/dpa Foto: Jens Büttner/ picture alliance / dpa/picture alliance / dpa

Wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am 30. Oktober zustimmt, wird die Grundsteuer B (sie gilt für alle Eigentümer eines bebauten oder bebaubaren Grundstücks oder Gebäudes) in Idar-Oberstein zum 1. Januar von bisher 535 auf 800 Prozent steigen. Das hat der Hauptausschuss nach intensiver Diskussion bei vier Neinstimmen aus Reihen der CDU und der Linken so beschlossen.