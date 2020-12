VG Baumholder

Die Verbandsgemeinde Baumholder kündigt Investitionen in die Grundschule Baumholder an: Rund 200.000 Euro sind für die Erneuerung von Teilflächen des Dachs der Bildungseinrichtung und der benachbarten Brühlhalle vorgesehen. Dort sollen die Dachschindeln ausgetauscht und durch neue Betonziegel ersetzt werden. Anschließend installiert der Betriebszweig „Energieversorgung“ der VG-Werke Fotovoltaikanlagen auf dem Schuldach. Die voraussichtlichen Kosten dafür belaufen sich eine Summe zwischen 80.000 Euro und 90.000 Euro. Die Dachsanierung soll in den Sommerferien starten.