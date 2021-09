Grünes Licht vom Kreisausschuss: Gebäudeankauf könnte Geld und Zeit sparen

Eigentlich hätte der Ankauf bereits vor zwei Jahren über die Bühne gehen sollen, die Gelder für den Erwerb der Reisekostenstelle des Landes in Birkenfeld, schräg gegenüber der Kreisverwaltung, standen bereits zur Verfügung, eine Förderzusage des Landes lag vor. Doch dann bestand die SPD-Fraktion in den Etatberatungen 2020 auf einen Sperrvermerk aufgrund der damals drohenden Nichtgenehmigung des Haushalts des Nationalparklandkreises durch die Aufsichtsbehörde. Und siehe da: In diesen zwei Jahren ist der Kaufpreis für das 1841 von der Oldenburger Herrschaft als Kaserne errichtete Gebäude von 450.000 auf 375.000 Euro gesunken.