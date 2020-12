Mal eine gute Nachricht, die – sofern die Pläne denn wie geplant umgesetzt werden können – vor allem die Jugend freuen wird: Das Projekt Stadtpark im Gewerbepark Nahbollenbach, das 2018 im Rahmen des Beteiligungsprojektes „JumP!O – Jugend macht Politik in Idar-Oberstein“ bei einer Zukunftswerkstatt entwickelt worden war, nimmt konkrete Formen an. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung unter strenger Einhaltung der Corona-Maßnahmen in der Messe – der Mund-Nasen-Schutz wurde auch am Platz getragen – einem weiteren Modul, der Einrichtung einer Skateranlage, zu, die dann das bestehende Angebot rund um den Bikepark ergänzen soll.