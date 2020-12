Kreis Birkenfeld

Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für ein neues ÖPNV-Konzept im Nationalparklandkreis gegeben: Bei zwei Enthaltungen aus Reihen der LUB wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, das Konzept auf den Weg zu bringen. Das Ziel ist ehrgeizig: Zum Betriebsstart am 1. August 2022 sollen in jedem Ort im Landkreis mindestens im Zwei-Stunden-Takt im groben Zeitraum von 5 bis 23 Uhr und an sieben Tagen die Woche Busse verkehren.