Idar-Oberstein

Es ist stets ein Höhepunkt im Veranstaltungsreigen unter dem Motto „Idar-Oberstein leuchtet“: Immer am ersten Augustwochenende findet in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein der Deutsche Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival statt. Und auch wenn viele Veranstaltungen in diesem Jahr bereits Corona-bedingt abgesagt werden mussten, so kann diese von der Interessengemeinschaft und der Stadt Idar-Oberstein organisierte Kombiveranstaltung nach derzeitigem Stand am Samstag und Sonntag, 1. und 2. August, stattfinden.