Eigentlich sollte die Grube Herrenberg wie jedes Jahr nach der Winterpause auch diesmal wieder an Ostern öffnen. Doch daraus wird wohl nichts. Denn in dem Besucherbergwerk hat sich ein erheblicher Teil der Decke gelöst: Eine riesige Menge an Schieferplatten, insgesamt schätzungsweise rund 25 Tonnen, fielen runter.