Plus Hoppstädten-Weiersbach Großveranstaltung der Dance Company in Hoppstädten: Tanztalente heizten Publikum richtig ein Von Nico Weiß i Mit ihrer verwegenen Steampunk-Ästhetik und einem fulminanten Auftritt punkteten die Hopptown Juniors. Foto: Gerhard Ding Die Dance Company und 22 weitere Tanzgruppen rockten die ausverkaufte Gemeindehalle in Hoppstädten. Das Publikum durfte ihren Favoriten wählen. Lesezeit: 2 Minuten

Eine Großveranstaltung organisierte die Dance Company in der Gemeindehalle in Hoppstädten. 330 Tänzer aus 23 Tanzgruppen von nah und fern boten den Zuschauern in der nach bereits 17 Minuten ausverkauften Halle ein Spektrum aus Showtanz, Hip-Hop, Lateintanz und Männerballett. Ein deutscher Schowtanzmeister zu Gast Nach einer fulminanten Eröffnung, mit dem die über ...