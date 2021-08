In der Kreisstadt bahnt sich die Errichtung eines weiteren Seniorenzentrums und eines separaten Baus für betreutes Wohnen/Servicewohnen mit integrierter Tagespflege an. Trägerin dieses Großprojekts ist die Elisabeth-Stiftung Birkenfeld (ESB), die im Sommer 2022 mit den Arbeiten im südöstlichen Bereich ihres großen Geländes beginnen will.