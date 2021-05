Jetzt fehlt nicht mehr viel: Der Anbau an der Markthalle in Berglangenbach steht kurz vor der Fertigstellung. Die Arbeiten am Großprojekt befinden sich auf der Zielgeraden. „Wir sind schon sehr weit“, berichtet Ortsbürgermeister Kurt Jenet im Gespräch mit der NZ. Das Gemeindeoberhaupt geht davon aus, dass die Erweiterung, die als Bürgersaal dienen soll, im Juni abgeschlossen wird. Erfreulich: Die veranschlagten Kosten für das Vorhaben bleiben wahrscheinlich im Rahmen.