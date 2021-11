Großkontrolle auf der B 327: Betäubungsmittelkriminalität im Fokus

Morbach, Beamte des Hauptzollamts Koblenz, Kontrolleinheit Flughafen, sowie Beamte der Polizeiinspektion Morbach haben am Freitagabend gemeinsame Kontrollen an der „Zolleiche“ auf der Hunsrückhöhenstraße (B327) vorgenommen. Deren Schwerpunkt der Kontrolle lag im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

Begleitet wurde die Kontrolle von Studenten der Hochschule der Polizei, die im Rahmen ihrer Ausbildung eigenständig Kontrollen durchführten. In den fünf Stunden der Kontrolltätigkeiten wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatten. Ein Fahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurden neben zwei verbotenen Waffen auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Insgesamt wurden vier Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungs- und Arzneimittelgesetzes sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ein per Haftbefehl gesuchter italienischer Staatsbürger konnte die Verhaftung vor Ort durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro abwenden.

Zudem wurden zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, sechs Verwarngelder ausgesprochen und zwei Mängelberichte gefertigt. Die Polizeiinspektion Morbach plant nach den positiven Erfahrungen zukünftig weitere Kontrollen in Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Hochschule der Polizei.