Großer Andrang im Wildfreigehege Wildenburg: Alle Parkplätze voll am Wochenende

Am ersten sonnigen Wochenende seit langer Zeit füllte sich das Wildfreigehege Wildenburg vor ein paar Tagen, wie man es sich vielleicht im Sommer, vielleicht auch zum Saisonbeginn im Frühjahr vorstellen könnte, aber nicht im üblicherweise tristen Februar. So etwas habe er selten gesehen, meinte ein Kollege, der am Sonntag im Wildfreigehege vorbeischaute. Die Autos stauten sich auf dem Parkplatz, manche Fahrer kehrten wieder um, weil sie keinen Platz mehr fanden, und fuhren runter ins Dorf, erzählte er.