Großer Andrang bei QR-Codes in Apotheken im Kreis Birkenfeld: Europaweit gültiges Impfzertifikat kommt aufs Smartphone

Mehr Freiheit im Alltag, und der Urlaub kann auch kommen: Apotheken im Kreis Birkenfeld wandeln ab sofort Corona-Impfnachweise – egal, ob aus dem gelben Impfheft oder dem eigens ausgestellten Impfblatt – in ein europaweit gültiges Impfzertifikat um, das aufs Smartphone in eine App geladen werden kann. Geimpfte können sich mit diesem digitalen Nachweis in Deutschland und in ganz Europa beim Urlaub, Einkaufen, Restaurantbesuch oder bei Veranstaltungen als geimpft ausweisen – was zum Teil Vorteile bringt und die Testpflicht ersetzen kann. Dies ist aber von Land zu Land anders.