Plus Kreis Birkenfeld Großer Andrang bei der Karrieremesse: 47 neue Pflege-Azubis am Klinikum Idar-Oberstein Von Stefan Conradt i Beim Nagelspiel der Firma Loch übte sich auf der Karrieremesse am Montagmorgen auch die Besucherprominenz: (von links) OB Frank Frühauf, der Erste Kreisbeigeordnete Immanuel Hoffmann und Michael Fuhr von der Handwerkskammer. Foto: Stefan Conradt Selten ist der Altersdurchschnitt der Besucher der Messe Idar-Oberstein so niedrig wie bei der Karrieremesse, die früher einmal Ausbildungsmesse hieß. Lesezeit: 3 Minuten

Auch sonst hat sich viel getan in den vergangenen Jahren – unter anderem verzichtet die Kreisverwaltung Birkenfeld, die die Messe in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung veranstaltet, auf die früheren Messetage Freitag und Samstag und bietet stattdessen seit dem Vorjahr die auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombination Sonntag/Montag an – der ...