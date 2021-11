Mächtig was los war beim letzten Regionalmarkt für dieses Jahr an der Markthalle in Veitsrodt – mehr noch als an den Verkaufsständen am Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz, der dort am Samstagmorgen Station gemacht hatte. 281 Impfwillige ließen sich pieksen, es bildeten sich lange Schlangen an der Registrierung. Laut DRK-Landesverband waren darunter 164 Auffrischungsimpfungen, 255-mal wurde das Vakzin von Biontech verimpft.