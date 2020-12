Stipshausen

Großer Andrang am Idarkopf: Autos sorgen für verstopfte Parkplätze und Straßen

Auch der Idarkopf in der Gemarkung Stipshausen lockt Wanderer und Wintersportler von nah und fern an, um das aktuelle Schneetreiben zu bestaunen. Insbesondere am Dienstagvormittag wurde ein erhöhtes Besucheraufkommen festgestellt. Das teilt die Polizei mit.